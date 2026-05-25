www.controradio.it Ponte al Pino Firenze, scattata la chiusura al traffico Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:47 Share Share Link Embed

Scattata a Firenze la chiusura di Ponte al Pino, per la sostituzione dell’infrastruttura da parte di Rfi: stop totale, da piazza Vasari a via Pacinotti, sia per i veicoli che per i pedoni per i quali è stata realizzata la passerella provvisoria. La passerella pedonale, si spiega dal Comune, è sempre aperta eccetto per alcuni limitati intervalli temporali, necessari per poter proseguire i lavori.

Per attraversare la ferrovia saranno utilizzabili il cavalcavia delle Cure oppure il cavalcavia dell’Affrico: chi arriva dal lato di via Mannelli sarà instradato su via Masaccio e sul cavalcavia delle Cure mentre chi arriva da viale dei Mille e via Pacinotti sarà indirizzato su via Campo di Arrigo e sul cavalcavia dell’Affrico. Il divieto di transito andrà avanti fino al 14 settembre con ulteriori provvedimenti predisposti in occasione delle interruzioni della circolazione ferroviaria in programma per lo smontaggio del vecchio ponte (dal 5 al 10 luglio) e per il montaggio di quello nuovo (dal 26 al 30 luglio). Tra le misure messe in campo da Palazzo Vecchio ci sarà “una programmazione ad hoc degli impianti semaforici per fluidificare i percorsi, la collocazione di un sistema di segnaletica dedicato, studiato appositamente per indirizzare gli automobilisti verso le viabilità alternative”. Per quanto riguarda il tpl fino al 14 settembre saranno modificati gli itinerari di quattro linee: 10, 11, 17 e 20.

L’assessore alla mobilità Andrea Giorgio