www.controradio.it Aperte le iscrizioni a 42 Firenze: scuola di informatica gratuita e senza professori Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:19:46 Share Share Link Embed

Sono aperte le iscrizioni per entrare alla 42 Firenze, in Via del Tiratoio 1, all’interno dell’Innovation Center di Firenze. La scuola internazionale di coding gratuita, aperta a tutte e tutti, senza lezioni frontali, senza professori e basata su peer learning, di Fondazione CR Firenze, è gestita attraverso l’ente strumentale Fondazione Firenze 42 ETS. Le Piscine sono il percorso intensivo di selezione e orientamento che permette ai candidati di sperimentare il metodo 42 dall’interno. Le prossime sessioni si terranno: dal 13 luglio al 7 agosto, dal 5 ottobre al 30 ottobre. La Piscine dura quattro settimane e rappresenta il primo contatto concreto con il modello educativo di 42.

Lo speciale a cura di Chiara Brilli