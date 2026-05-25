Ecologia sociale. Intervista a Stefano Mancuso  

“Fare insieme, con la natura. Storia di un bosco che diventa comunità” di Stefano Mancuso e Daniela Mori è un libro‑intervista che racconta come un bosco gestito da Unicoop Firenze a Montopoli in Val d’Arno si trasformi, negli anni, in un vero laboratorio di partecipazione, biodiversità e comunità umana. Il libro – curato da Cristina Nadotti – si colloca tra la divulgazione scientifica, l’ecologia sociale e la narrazione di esperienze concrete di “riappropriazione” del paesaggio. E “Fare insieme, con la natura”, sarà presentato questa sera, lunedì 25 maggio 2026, presso il Centro Rogers in piazzale della Resistenza a Scandicci, alle ore 17:30 ad ingresso libero, alla presenza delle autrici e degli autori.

Sul libro e sulla presentazione di oggi, Raffaele Palumbo ha intervistato Stefano Mancuso.