www.controradio.it Spianate, Altopascio: restituito alla comunità il bene confiscato alla 'Ndrangheta Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:19:46 Share Share Link Embed

Una storia che arriva da Altopascio, dove un luogo che per anni è stato simbolo di degrado, assenza, paura, silenzio e omertà rinasce come spazio pubblico, vivo, aperto alla cittadinanza. Il 16 maggio scorso con una grande festa è stato infatti riconsegnato alla comunità il bene confiscato alla ’ndrangheta di via Puccini a Spianate. A ripercorrere la vicenda è la Sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio, nell’approfondimento di Rossana Mamberto