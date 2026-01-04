Controradio Streaming
ToscanaAmbienteNeve, codice giallo per Alto Mugello, Casentino e Valtiberina
ToscanaAmbiente

Neve, codice giallo per Alto Mugello, Casentino e Valtiberina

By Chiara Brilli
Codice giallo per

Emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale un codice giallo per neve che interesserà le zone appenniniche settentrionali e orientali, valido dalle ore 20 di oggi fino alle 20 di domani, lunedì 5 gennaio.

Da stasera possibili deboli nevicate sull’Appennino orientale e settentrionale e sul Pratomagno. La quota neve è inizialmente posta a oltre 800 metri, in calo fino a 500 metri e fino ai fondovalle dell’alto Mugello e del Casentino dalle prime ore di domani. Previsti accumuli fino a 10 cm a quote di montagna (oltre 600 m) e fino 5 cm a quote di collina su alto Mugello, Appennino aretino e Casentino e fino a 5 cm a quote di montagna (e non significativi a quote collinari) sui restanti settori appenninici e sul Pratomagno.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

