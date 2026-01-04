Controradio Streaming
ToscanaDirittiA Firenze manfestazione davanti al Consolato Usa, 'Giù le mani dal Venezuela'
ToscanaDiritti

A Firenze manfestazione davanti al Consolato Usa, ‘Giù le mani dal Venezuela’

By Redazione

A Firenze manifestazione davanti al consolato Usa, ‘Giù le mani dal Venezuela’ Corteo sulle note degli Intillimani, a sfilare anche ‘Statunitensi contro la guerra’.

Si è tenuta nel tardo pomeriggio di oggi Firenze una manifestazione davanti al consolato Usa per opporsi all’ “aggressione imperialista degli Stati Uniti d’America contro il Venezuela Bolivariano e il sequestro del legittimo presidente Nicolas Maduro e della sua famiglia”.    Promossa dalle comunità di Perù, Cuba, Bolivia, Cile, Messico
e Colombia, alla manifestazione hanno aderito anche i centri sociali, i Giovani palestinesi e gli ‘Statunitensi contro la guerra’.

Ad aprire il breve corteo, che da piazza Ognissanti ha raggiunto il vicino consolato Usa, uno striscione con scritto ‘Contro l’imperialismo, giù le mani dal Venezuela’. Nel corso degli interventi al microfono più volte i manifestanti hanno chiesto che Maduro venga liberato. In corteo tante bandiere, da quella venezuelana a quella palestinese, oltre alle insegne di
numerose forze politiche e realtà della sinistra. La manifestazione si è tenuta senza tensioni.    Sempre nel pomeriggio si sono svolti presidi a Lucca ed a Viareggio promossi dai Forum della pace locali.

