Controradio club: verso il 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio

Controradio club 2026: prosegue la campagna di sostegno a Controradio. Il 2 gennaio torneremo ad essere aperti in orario d’ufficio per il tesseramento e l’acquisto dei gadgets, compresi quelli speciali per il 50esimo con il vino e la Tshirts. Lunedì 5, radio aperta non stop dalle 8 alle 19 per una giornata in via del Rosso Fiorentino 2B, dedicata al Controradio club in onda e fuori onda ma sempre insieme.

La fine dell’anno è sempre occasione di bilanci e sicuramente Controradio con i suoi 44 mila ascoltatori ed ascoltatrici, cresciuti dall’anno scorso raggiungendo traguardi storici, non può che dirvi grazie per sceglierci ogni giorno come vostra colonna sonora ed informativa, ma sappiamo bene quanto questi numeri sarebbero ancora più importanti se si traducessero anche in tessere del Controradio Club.

I 1600 soci dell’anno scorso potrebbero raddoppiarsi, triplicarsi e fare crescere quella fetta di sostegno che al momento rappresenta il 20% del bilancio di Controradio ma che vorremmo che fosse sempre di più perché come speriamo di farvi sentire ogni giorno la radio siete voi, con noi. Dall’ascolto, ai viaggi, dal Rock contest alle mostre, dalle proiezioni alle cene. Nei momenti di difficoltà, emergenza, cronaca così come in quelli di festa, cultura, divertimento, ci fate sentire che siamo comunità. E allora vorremmo arrivare a quei 50 anni che a marzo speriamo di celebrare, con tanti ricordi ma anche guardando al futuro, con la prospettiva di continuare a stare insieme, nonostante un panorama editoriale, informativo, economico che vede l’emittenza locale in sofferenza per risorse pubbliche, mercato pubblicitario, costi energetici e riconoscimento concreto del suo impegno a servizio del pubblico e lo sforzo per fornire ogni giorno contenuti, trasmissioni, conduzioni, spazi crossmediali di qualità.

Coscienti delle sforzo che vi chiediamo, crediamo di farlo per una buona ragione. Superare i 2mila soci con la campagna 2026 del Controradio Club sarebbe proprio un bel regalo per festeggiare #50anniinsieme e insieme poter rimanere sulla cresta dell’onda.