Plures Alia, al via consegna degli alberi di Natale negli ecocentri per lo smaltimento

Torna la raccolta per lo smaltimento degli alberi di Natale da parte di Plures Alia. Anche quest’anno, fino al 25 gennaio, gli abeti naturali potranno essere consegnati direttamente agli Ecocentri sul territorio per essere trasformati in compost.

In alternativa, si spiega in una nota, è possibile, tramite Aliapp, utilizzare il servizio di ritiro sfalci e potature on demand, dove disponibile, ricordando di tagliare l’albero e inserirlo nel bidoncino dedicato, oppure richiedere il ritiro come rifiuto ingombrante, riducendo l’albero in pezzi e confezionandolo in fascine. Non è mai corretto lasciare l’albero all’esterno dei contenitori o abbandonarlo sul suolo pubblico. Gli alberi di Natale sintetici, se non più riutilizzabili, devono essere conferiti presso gli Ecocentri oppure nell’indifferenziato nei cassonetti stradali o interrati o infine ritirati a domicilio tramite il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, prenotabile tramite Aliapp o call center.