Fiamme in azienda riciclo carta, Comune ‘non uscire e finestre chiuse’

Il Comune di Borgo a Mozzano (Lucca) ha emesso un’ordinanza di divieto di uscire di casa o aprire le finestre nel raggio di 500 metri dal rogo della storica azienda che si occupa di riciclo della carta di qualità a Piano di Gioviano, nel quale nel primo pomeriggio di oggi è scoppiato un grosso incendio.

Le fiamme, che avevano inizialmente coinvolto il deposito dell’azienda, si sono propagate all’interno dello stabilimento. Secondo le ricostruzioni il rogo sarebbe prima divampato sul piazzale dove si trovavano delle presse di carta da macero, poi si sarebbe propagato alla copertura del capannone dell’azienda, in parte realizzata con il legno e ha coinvolto alla fine l’intero stabilimento. La preoccupazione è stata subito quella di contenere l’incendio e sul posto, una volta lanciato l’allarme, sono arrivati in forze i vigili del fuoco da Lucca, Castelnuovo e Pistoia, con il supporto di tre autobotti. Le fiamme hanno sviluppato un calore fortissimo, rendendo particolarmente difficoltosa l’opera di contenimento dei pompieri. Secondo quanto si apprende uno di loro è anche dovuto ricorrere all’assistenza medica per un principio di intossicazione da fumo. Sul posto anche i carabinieri.