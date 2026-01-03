Stalking e violenza verso l’ex moglie, procura chiede rinvio a giudizio

A lungo avrebbe perseguitato l’ex moglie da cui si stava separando, costringendola a subire offese, umiliazioni e minacce di morte. Protagonista un cittadino marocchino di 41 anni, residente nell’Empolese, come riporta oggi l’edizione fiorentina de La Repubblica, accusato di stalking e di violenza sessuale, per aver stretto a sé e baciato l’ex contro la sua volontà dopo averla sorpresa da sola nel negozio in cui lavorava.

Contestata anche la diffamazione, per le frasi cariche di odio riversate in video postati sul profilo della donna, di cui conosceva la password. Il caso è ora nelle mani del gup, che dovrà decidere sul rinvio a giudizio.

Dopo la scelta della donna di troncare la relazione, l’uomo avrebbe iniziato a farsi sempre più insistente, presentandosi sul posto di lavoro di lei e lanciandole accuse anche particolarmente gravi. A una amica, poi, avrebbe scritto su Instagram “Compro una pistola”.

Dall’uomo anche altre minacce di morte verso la donna e la sua famiglia. A seguito della denuncia presentata dalla donna, il tribunale di Firenze ha disposto nei confronti del 41enne il divieto di avvicinamento alla donna e alle due figlie minori. Per lui la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio.