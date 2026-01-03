Controradio Streaming
Sab 3 Gen 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaStalking e violenza verso l'ex moglie, procura chiede rinvio a giudizio
Cronaca

Stalking e violenza verso l’ex moglie, procura chiede rinvio a giudizio

By Redazione
violenza
VIOLENZA DOMESTICA FISICA PSICOLOGICA ABUSI MALTRATTAMENTI ABUSO MALTRATTAMENTO FEMMINICIDIO VIOLENZE SULLE DONNE SULLA DONNA

A lungo avrebbe perseguitato l’ex moglie da cui si stava separando, costringendola a subire offese, umiliazioni e minacce di morte. Protagonista un cittadino marocchino di 41 anni, residente nell’Empolese, come riporta oggi l’edizione fiorentina de La Repubblica, accusato di stalking e di violenza sessuale, per aver stretto a sé e baciato l’ex contro la sua volontà dopo averla sorpresa da sola nel negozio in cui lavorava.

Contestata anche la diffamazione, per le frasi cariche di odio riversate in video postati sul profilo della donna, di cui conosceva la password. Il caso è ora nelle mani del gup, che dovrà decidere sul rinvio a giudizio.

Dopo la scelta della donna di troncare la relazione, l’uomo avrebbe iniziato a farsi sempre più insistente, presentandosi sul posto di lavoro di lei e lanciandole accuse anche particolarmente gravi. A una amica, poi, avrebbe scritto su Instagram “Compro una pistola”.

Dall’uomo anche altre minacce di morte verso la donna e la sua famiglia. A seguito della denuncia presentata dalla donna, il tribunale di Firenze ha disposto nei confronti del 41enne il divieto di avvicinamento alla donna e alle due figlie minori. Per lui la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio.

Articolo precedente
Tramvia Firenze, nuove fasi dei lavori in viale Europa e piazza Beccaria
Articolo successivo
A Firenze evento di musica, cultura e solidarietà per la Palestina

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31106Cronaca18694Politica4189Cultura & Spettacolo3842Diritti2628Sanità2535

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI