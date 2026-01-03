Tramvia Firenze, nuove fasi dei lavori in viale Europa e piazza Beccaria

Vanno avanti lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Mentre procedono i getti della sede e la posa dei binari su viale Matteotti con restringimenti notturni, dal 7 gennaio i lavori in piazza Beccaria entrano in una nuova fase.

Si tratta delle lavorazioni relative alle sistemazioni urbanistiche che interesseranno entrambi i lati della piazza con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta: sul lato di Borgo La Croce lato cinema (con spostamento della fermata Tpl sul lato di via Manzoni e dell’area taxi in piazza Piave); sul lato opposto i lavori riguarderanno il tratto dal viale Amendola a via Gioberti (sempre con divieti di sosta e restringimenti di carreggiata), spiega Palazzo Vecchio in una nota.

Passando alla zona di Gavinana, dal 7 gennaio è in programma un intervento relativo ai sottoservizi in corrispondenza dell’incrocio tra i viali Giannotti-Europa e via Canto del Paradiso. Previsti un restringimento di carreggiata (con una corsia residua per la circolazione in uscita città) e la chiusura dello sblocco di via Canto del Paradiso sui viali in vigore fino a fine mese. Sempre dal 7 gennaio, ma dalle 21, saranno istituiti provvedimenti per un intervento sull’acquedotto nel primo tratto di viale Europa. Fino al 21 gennaio previsto un restringimento al centro della carreggiata tra i numeri civici 12 e 26 con una corsia per senso di marcia ai lati del cantiere.

Rimanendo in viale Europa dal 9 gennaio è prevista una modifica della cantierizzazione: nel tratto tra piazza Nencini e viuzzo delle Lame le lavorazioni saranno ancora sul lato Arno con la viabilità sul lato di via di Ripoli (una corsia per senso di marcia e la revoca della corsia preferenziale). Mentre nel tratto successivo via Svezia-via Andorra il cantiere sarà ribaltato sul lato di via di Ripoli con le due corsie, sempre una per senso di marcia, sul lato opposto. In questo tratto sono utilizzabili anche i controviali. Tra via Andorra e via Olanda confermato il cantiere lato Arno con la viabilità sul lato opposto sempre una corsia per senso di marcia. Previsti restringimenti anche in via San Marino e via Svezia. Questo assetto della cantierizzazione sarà in vigore fino a fine febbraio.