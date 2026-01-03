Controradio Streaming
Scossa di magnitudo 3.5 sull’alto Appennino tra Romagna e Toscana

By Sandra Salvato

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 20:53 sull’alto Appennino tra Romagna e Toscana. La scossa – riporta l’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sul suo sito – è stata registrata a 10 chilometri di profondità a 8 chilometri ad Ovest di Verghereto, nel Cesenate e a 9 chilometri da Chiusi della Verna nell’Aretino.
Alle 20:25, era stata rilevata, sempre nella zona di Verghereto una scossa di magnitudo 2.4. Non si segnalano danni a persone o cose.

Un terremoto di magnitudo 3.1 è avvenuto ieri sera alle 23,31 nella zona di Sambuca Pistoiese (Pistoia), sull’Appennino, a 9 km di profondità. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma non si registrerebbero danni. E’ quanto riferito sui social dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

A Sambuca Pistoiese, già nel pomeriggio di ieri, alle 15,32 si era verificata un’altra scossa di 1.9. “Uno sciame sismico con scosse di lieve entità è in corso anche nella zona di Sansepolcro (Arezzo)”, ha aggiunto il governatore. Solo nelle ultime 24 ore sono state oltre 40 le scosse nella zona di Sansepolcro

