Sab 3 Gen 2026
Sospetta intossicazione da monossido, un morto

By Redazione
Un uomo di 68 anni è morto all’ospedale valdarnese della Gruccia a seguito di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio.
L’uomo era stato soccorso nel tardo pomeriggio di ieri in un’abitazione di via Burzagli a Montevarchi (Arezzo) dove era stato segnalato un sospetto accumulo di gas. L’allarme è scattato intorno alle 18. All’arrivo dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, i locali sono stati immediatamente arieggiati. L’uomo era già in arresto cardiaco ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale, dove è deceduto poco dopo. All’interno dell’abitazione era presente anche una donna, che si trovava in un’altra stanza: anche lei è stata trasferita in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le verifiche del caso e le indagini portate avanti con i vigili del fuoco

