Firenze, megarissa in p.zza Duomo nella notte di Capodanno

La denuncia dell’ europarlamentare FdI Francesco Torselli che fa riferimento ad alcuni video circolati in rete e dice “com’è possibile che tutto questo sia accaduto proprio lì, sotto gli occhi di tutti?”. Giorgio, ass. sicurezza: ‘indagini su rissa in piazza Duomo, ma stop propaganda’

“Un video” sta circolando sui social “mostra immagini choc di una mega rissa in piazza Duomo a Firenze”, “le immagini feriscono profondamente Firenze e i fiorentini. Una violenza brutale, gratuita, senza alcun senso, esplosa nel cuore della città, in una delle piazze più belle del mondo e, almeno sulla carta, tra le più presidiate. Scene che lasciano sgomenti e che impongono una riflessione seria: com’è possibile che tutto questo sia accaduto proprio lì, sotto gli occhi di tutti?”.

Lo evidenziano in un comunicato, il parlamentare europeo Francesco Torselli (FdI) e il presidente di Gioventù nazionale a Firenze Simone Sollazzo. Nel filmato, che risalirebbe alla notte di Capodanno, si vede un gruppetto di stranieri che in mezzo ai passanti si colpisce a più riprese, anche usando sedie e tavolini di un bar.

“A preoccupare ancora di più è il silenzio assordante della sindaca Sara Funaro, che non ha sentito il dovere di condannare immediatamente quanto accaduto”, polemizza Torselli, “un silenzio rotto solo da un post pubblicato alle cinque del mattino del primo dell’anno, dal tono trionfalistico, in cui si affermava che il Capodanno era “filato tutto liscio”, facendo finta che nulla fosse successo. Ci chiediamo se siamo di fronte a semplice incompetenza o a qualcosa di peggio: un atteggiamento doloso, figlio di una gestione della città sempre più caratterizzata da una comunicazione da regime e da un rapporto conflittuale con la verità. Firenze non merita narrazioni edulcorate né propaganda, ma verità, sicurezza e rispetto”.

“È legittimo – conclude Torselli – domandarsi se questi siano i ‘nuovi fiorentini’ ai quali la sinistra vuole fare regalie ideologiche come lo ius scholae”.

“La rissa in piazza Duomo è un fatto grave su cui ci saranno le verifiche delle forze dell’ordine. Ma basta propaganda”. Lo afferma l’assessore alla Sicurezza di Firenze, Andrea Giorgio, sull’episodio di cui circola un video sui social e stigmatizzato dall’europarlamentare FdI Francesco Torselli e dal presidente di Gioventù nazionale a Firenze Simone Sollazzo.

“Come al solito – prosegue Giorgio – l’europarlamentare Fdi strumentalizza e dice cose non vere, scordandosi che la destra governa da tre anni e gli italiani ancora aspettano risposte sulla sicurezza. Il meccanismo della propaganda delle destre è sempre il solito: mistificare la realtà, costruendo polemiche e bugie per coprire il loro fallimento e attaccare la sindaca Funaro e l’amministrazione, in prima linea fin da inizio mandato per dare risposte concrete ai cittadini anche sulla sicurezza, che per noi è una priorità assoluta”.

“A Firenze – ricostruisce dunque l’assessore – la notte di Capodanno ha visto migliaia di persone in piazza, pacifiche e in festa. Raccontare il Capodanno fiorentino più bello degli ultimi anni sintetizzandolo con un solo episodio, grave, da non sottovalutare, ma comunque circoscritto, è manipolare la realtà. Ringraziamo le forze dell’ordine e tutti coloro che hanno garantito la sicurezza in città a Capodanno e invitiamo Torselli e Sollazzo, invece di fare polemiche sterili, a ricordare a Meloni che le città ancora aspettano risposte sulla sicurezza. Si impegnino piuttosto a chiedere investimenti e forze dell’ordine adeguate: tutte cose su cui in questa finanziaria non c’è un soldo”