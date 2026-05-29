Empoli: pronto progetto esecutivo per nuovo Liceo Artistico Virgilio, ospiterà 700 alunni

Potrà ospitare fino a 700 alunni e avrà una superficie totale di circa 11.500 mq il nuovo liceo artistico Virgilio di Empoli, il cui progetto è stato presentato oggi in Città metropolitana di Firenze che si fa carico per intero dell’investimento, pari a 33,8 milioni di euro.

“E’ pronto il progetto esecutivo ed è già in corso la fase delle verifiche tecniche – ha spiegato la sindaca della Città metropolitana di Firenze Sara Funaro -. Entro fine anno è prevista l’aggiudicazione dei lavori per un importo complessivo di euro 33,8 milioni, interamente finanziato dalla Città metropolitana di Firenze e seguito dalla direzione progetti strategici dell’ente, che ringrazio per aver predisposto tutta l’operazione così come i lavori per gli istituti superiori di Empoli”

“La scuola -ha aggiunto Funaro- è una priorità decisiva della nostra amministrazione e gli investimenti su tutto il territorio metropolitano lo dimostrano”.

Il sindaco di Empoli e vice sindaco della Metrocittà Alessio Mantellassi ha sottolineato che “la necessità di una nuova sede per il liceo artistico c’era da tempo”. Sono in programma anche altri interventi di edilizia scolastica, per gli istituti secondari superiori di Empoli, portando così la cifra totale degli investimenti a circa 59 milioni di euro.

Il plesso sarà dotato di 27 aule didattiche, avrà oltre 30 tra laboratori, archivi e depositi suddivisi tra i vari indirizzi previsti dal piano di studi, un auditorium da 150 posti, una palestra, una biblioteca diffusa. La consegna del liceo è prevista per l’inizio dell’anno scolastico 2029-30. Il nuovo liceo sorgerà in una porzione del territorio comunale compresa tra il centro storico, la zona artigianale-commerciale di via S.Mamante e la ferrovia. Il progetto prevede la piantumazione di oltre 30 nuovi alberi, che si uniscono a quelli già esistenti.