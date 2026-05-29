Ditta cambia appalto dopo regolarizzazione operai, sciopero a Campi Bisenzio

Sciopero alla Garofalo Firenze di Campi Bisenzio (Firenze), ditta che produce casette e accessori plastici per varie catene, da Obi a Le Roy Merlin.

Un’agitazione che interessa nove lavoratori, italiani e non, che imballano e preparano gli ordini destinati ai vari negozi, alla vigilia di un cambio appalto, il prossimo 2 giugno. “Un cambio – spiega Sarah Caudiero, coordinatrice dei Sudd Cobas che stanno supportando la mobilitazione – che arriva dopo la sindacalizzazione dei lavoratori, che aveva portato a inizio anno alla loro stabilizzazione e a contratti migliori. Un cambio appalto che avviene senza comunicare niente alle sigle sindacali, una proceduta completamente illegittima che ha l’obiettivo di abbassare i salari. E’ lo stesso giochino che stanno facendo da tempo”. Fino alla stabilizzazione gli operai in appalto erano assunti a tempo determinato, “qualcuno – dice ancora Caudiero – da oltre dieci anni”. Il contratto di riferimento era del settore multiservizi, sostituito dopo l’azione sindacale da quello gomma-plastica-industria, lo stesso applicato dalla Garofalo ai propri lavoratori, viene spiegato dai Sudd Cobas. “Pretendiamo il mantenimento degli stessi livelli salariali e le garanzie della stabilizzazione – afferma Caudiero -. È una situazione veramente paradossale, purtroppo l’ennesimo esempio di come gli appalti, in questo caso della logistica della Garofalo, vengano utilizzati per mantenere le persone in condizioni di precarietà continua e per perpetrare meccanismi di lavoro povero”.