A Firenze dal 3 giugno la Mostra ”Pensare & Comunicare: Il Segno Toscano”. La grafica come coscienza del tempo tra cultura, società e comunicazione pubblica.

Dal 3 al 23 giugno 2026 gli spazi del Murate Idea Park di Firenze ospitano “Pensare & Comunicare: Il Segno Toscano”, una mostra che ripercorre oltre sessant’anni di grafica toscana, dagli anni Sessanta al 2020, raccontando il ruolo della comunicazione visiva come strumento di partecipazione civile, crescita culturale e trasformazione sociale. L’esposizione nasce da un’idea di Andrea Rauch, tra i più importanti maestri del graphic design italiano recentemente scomparso, e presenta una selezione di manifesti provenienti dalla collezione del MAGMA – Museo Archivio della Grafica e del Manifesto di Civitanova Marche. Attraverso immagini, simboli e campagne che hanno segnato la vita pubblica del territorio, il percorso documenta come la grafica abbia saputo superare la dimensione puramente pubblicitaria per diventare una vera e propria “coscienza del tempo”. I manifesti in mostra attraversano alcune delle principali tappe della storia contemporanea italiana e toscana: dalla ricostruzione del dopoguerra alle battaglie per i diritti civili, dalla nascita delle istituzioni regionali alle campagne sociali, culturali e ambientali che hanno contribuito a formare l’identità collettiva delle comunità. La mostra rappresenta inoltre un omaggio a due figure centrali della cultura e della comunicazione: Andrea Rauch e Roberto Nistri, storico editore di Controradio, scomparso nel 2023, appassionato collezionista e promotore della cultura visiva come strumento di innovazione e partecipazione sociale. Accanto all’esposizione sono previsti due incontri pubblici dedicati alla comunicazione visiva contemporanea, in programma il 16 e il 23 giugno presso la Sala Ketty La Rocca del MAD – Murate Art District. Gli appuntamenti metteranno a confronto professionisti, studiosi e protagonisti del settore per riflettere sull’eredità della grafica di pubblica utilità e sulle sfide poste dall’era digitale.

Promossa da Cartacanta APS e Controradio, in collaborazione con MAGMA, Arci Firenze e Fondazione Mu.SE – MAD Murate Art District, l’iniziativa è realizzata con il contributo del Comune di Firenze nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2026 e con il patrocinio di AIAP. L’ingresso è libero.

Informazioni

Mostra: Pensare & Comunicare: Il Segno Toscano

Sede: Murate Idea Park, Firenze

Date: 3–23 giugno 2026

Inaugurazione: 3 giugno, ore 18

Orari: lunedì-venerdì, 9.00-19.30

Ingresso gratuito