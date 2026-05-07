Prato, Sudd Cobas: “nostro sindacalista aggredito durante sciopero davanti azienda”

Momenti di tensione questa mattina davanti a una ditta in via Galcianese a Prato: durante uno sciopero organizzato dal Sudd Cobas si è verificata un’aggressione ai danni del sindacalista Arturo Gambassi. Lo rende noto lo stesso sindacato che ha diffuso un video che mostra Gambassi che viene colpito con calci e pugni nel corso della protesta organizzata insieme agli operai della ditta. Il sindacalista è stato aggredito anche dopo essere finito a terra.

Alla base della mobilitazione c’è il mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori, che – secondo quanto riferito dal Sudd Cobas – non percepirebbero il salario dallo scorso mese di marzo. Gli operai hanno deciso di proseguire lo sciopero chiedendo il pagamento delle mensilità arretrate e maggiori garanzie sul rispetto dei diritti dei lavoratori. Il sindacato ha annunciato per le 18 un presidio di protesta in via Galcianese 93, aperto alla partecipazione della cittadinanza e delle realtà solidali del territorio.

“Serve rispetto per i lavoratori, regole chiare e controlli seri, non slogan ideologici. La sicurezza e la dignità del lavoro devono valere per tutti”, hanno commmentato Umberto Presutti Gallinella ed Elena Ganugi, candidati al consiglio comunale di Prato per Fratelli d’Italia, diffondendo il video dell’aggressione da un’altra angolazione.

“Quello che è accaduto questa mattina davanti alla Stamperia Mix di Prato è inaccettabile. Esprimiamo piena solidarietà al sindacalista dei Sudd Cobas barbaramente aggredito davanti ai cancelli dell’azienda. Arturo stava facendo il suo lavoro di sindacalista insieme ai lavoratori in sciopero. Mentre discuteva del mancato pagamento degli stipendi arretrati, come si vede dalle immagini, è stato colpito con pugni e calci. È un episodio grave, che condanniamo con fermezza. La violenza non può mai essere una risposta, tantomeno nei confronti di chi rappresenta i lavoratori e ne tutela i diritti. Quel gesto non colpisce solo una persona, colpisce la libertà sindacale e il diritto di manifestare la propria opinione”. Lo dichiarano in una nota Christian Di Sanzo, deputato e segretario reggente Pd Prato, e Marco Furfaro, deputato e membro della segretaria nazionale Pd.

Piena solidarietà ad Arturo Gambassi, sindacalista del Sudd Cobas, aggredito davanti alla Stamperia Mix di Prato durante lo sciopero degli operai per il mancato pagamento degli stipendi. È un fatto gravissimo, intollerabile, che va condannato senza esitazioni”. E’ quanto dichiara Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana, commentando quanto accaduto stamani nelal città toscana.

“Quando un sindacalista viene colpito mentre è al fianco di lavoratori che chiedono solo di essere pagati, non siamo davanti a un episodio isolato: siamo davanti a un attacco ai diritti, alla dignità del lavoro e alla libertà sindacale. Nessuna vertenza può essere affrontata con pugni, intimidazioni o violenza – aggiunge -. Il Pd Toscana è vicino ad Arturo Gambassi e agli operai coinvolti. A Prato, come ovunque, chi lavora deve ricevere il salario dovuto e poter rivendicare i propri diritti senza paura. Su fatti come questi servono fermezza, responsabilità e una risposta netta di tutte le istituzioni”.