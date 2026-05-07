Ue: Metsola, “Amministrazione Usa non prevedibile, dobbiamo essere più indipendenti”

“Noi siamo cresciuti in una generazione che non conosce la guerra. Se vedo i miei figli stanno crescendo in un mondo molto diverso da quello in cui sono cresciuta io e dobbiamo dargli risposte.

Noi quando parliamo della democrazia dimentichiamo che ci sono meno persone nel mondo che possono scegliere i loro leader rispetto a quelli che hanno la possibilità di scegliere. È per questo che per decenni e decenni noi abbiamo lavorato con gli Stati Uniti. La relazione transatlantica era una cosa che riguardava la democrazia, sul fronte commerciale e nel lato anche della difesa. Adesso la relazione è un po’ più difficile. Ho cominciato per dire che noi siamo prevedibili e non siamo abituati ad avere una relazione con un’amministrazione” quella americana “che non è troppo prevedibile, ma questo deve insegnarci a essere più indipendenti. È importante avere fiducia in noi stessi”. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Roberto Metsola nel corso di un suo intervento al convegno Energia Europa, in svolgimento a Palazzo Vecchio a Firenze.

“Quando diciamo che noi siamo l’Europa, dobbiamo essere fieri di dire così, abbiamo un mercato di quasi 500 milioni di persone, siamo una super potenza di valore e economiche-ha aggiunto Metsola-. Se abbiamo 12 paesi, possiamo aggiungere il Regno Unito che vuole essere più vicino a noi, la Norvegia che vuole essere più vicino a noi, l’Islanda che farà un referendum per entrare nell’Unione Europea, il Canada vuole essere più vicino a noi. Dobbiamo prendere in questa scena di imprevedibilità l’occasione di essere più leader, di essere più fiduciosi e di anche trovare le opportunità con nuovi amici, non escludendo gli altri, di dire che noi siamo indipendenti, noi possiamo fare di più, dobbiamo essere più flessibili, più agili. Noi siamo l’Europa e non smetteremo mai di essere fieri di essere europei”.