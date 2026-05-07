Toscana, Garante Infanzia: dalla Commissione tre nomi in aula. Scaramelli c’è.

Sono tre i nomi dei candidati per il Garante dell’infanzia della Toscana che andranno al voto del Consiglio regionale nella prossima seduta: Stefano Scaramelli, Luciano Trovato e Paolina Pistacchi.

Stamattina la commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale ha votato parere favorevole all’ammissibilità della rosa di nomi da inviare al Consiglio per la nomina del Garante.

L’aula voterà sui tre nomi a scrutinio segreto. La designazione di Luciano Trovato è stata proposta in commissione affari istituzionali dal gruppo Avs, mentre Fdi ha portato il nome di Pistacchi.

La capogruppo Fdi, e componente della commissione affari istituzionali, Chiara La Porta ha parlato di “una mattinata in commissione molto lunga e caotica. Il presidente Giani durante lo scorso Consiglio ha cambiato le regole in corso d’opera e noi ribadiamo che riteniamo questo iter illegittimo. Detto questo, rispetto a un nome che è irricevibile, che è quello di Trovato, e a un nome che non rispetta l’articolo 5, cioè i requisiti minimi e comprovati di esperienza, cioè quello di Scaramelli, basandoci sui curricula che ci sono pervenuti abbiamo individuato tra le autocandidature il nome della dottoressa Pistacchi dell’Istituto degli Innocenti” come Garante per l’Infanzia della Regione Toscana