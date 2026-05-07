Mont’Alfonso sotto le stelle 2026: Gatti Mézzi e tributi a John Williams e Lucio Dalla

L’ironia in swing dei Gatti Mézzi, l’omaggio a Lucio Dalla della Sera dei Miracoli e quello al compositore John Williams dell’Ensemble Symphony Orchestra. Sul palco di Mont’Alfonso sotto le stelle, il festival di concerti, incontri e spettacoli che anima antiche fortezze e scenari naturali della Garfagnana e delle Alpi Apuane

Giovedì 6 agosto il cantautorato colto e irriverente dei Gatti Mézzi farà pendant con la vista mozzafiato della Fortezza delle Verrucole di San Romano in Garfagnana: dopo la reunion dell’anno passato e l’uscita del disco “Live in Pisa”, Tommaso Novi e Francesco Bottai torneranno a inebriarci con il loro sound intriso di jazz e swing su cui galleggiano personaggi e leggende di una Toscana d’antan.

Genio della musica da film, John Williams ha legato il proprio nome alle colonne sonore più famose del cinema di Hollywood: da “Guerre Stellari” a “Indiana Jones”, da “Schindler’s List” a “Jurassic Park”. Melodie che torneranno ad aleggiare nel concerto-spettacolo “Williams” dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno, martedì 11 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana. Composto da 50 elementi, l’ensemble annovera prestigiosi solisti ed ha all’attivo centinaia di concerti in Italia ed Europa.

“Come è profondo il mare”, “L’anno che verrà”, “Caruso”… Lucio Dalla, ovviamente. Archiviato il trionfale tour che ha emozionato oltre 15.000 spettatori, approderà martedì 18 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso “La sera dei Miracoli”, spettacolo tributo al grande cantautore scomparso. A trasportare il pubblico attraverso le note e la storia dell’indimenticato Lucio sarà Lorenzo Campani, già interprete di Quasimodo e Clopin nel musical “Notre Dame de Paris”, accompagnato dalla sua band.

Questi nomi vanno ad aggiungersi alla festa-concerto Teenage Dream (7 agosto), Marco Masini (16 agosto) e agli spettacoli “E se domani…” di Giorgio Panariello (20 agosto) e “Number 23” di Federico Buffa annunciati nelle settimane scorse.