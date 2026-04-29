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MusicaConcertiOmaggio alla musica napoletana, con Gnut & Alessandro D’Alessandro in ‘Dduje Paravise’
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Omaggio alla musica napoletana, con Gnut & Alessandro D’Alessandro in ‘Dduje Paravise’

By Giustina Terenzi

Uno spettacolo di riscoperta del repertorio della canzone napoletana attraverso il punto di vista e il dialogo tra due musicisti originali e inimitabili, Gnut e Alessandro D’Alessandro. “Dduje Paravise” sarà in programma domenica 3 maggio alle ore 19 al PARC, per la quinta edizione di Mixité – Suoni e voci di culture antiche e attuali a cura di Toscana Produzione Musica.

Un concerto per voce, organetto preparato, elettronica e chitarre che vuole essere un ponte tra la tradizione partenopea e il linguaggio moderno degli interpreti coinvolti. Da Libero Bovio a Murolo, da Carosone a Pino Daniele si passerà per i brani più significativi dei repertori di Gnut e D’Alessandro riarrangiati da questo inedito duo.

Gnut è uno dei più originali cantautori italiani, autore di un suono in cui si fondono, con sorprendente naturalezza, molteplici ascendenze musicali, accarezzate dal tono discreto e conturbante del dialetto.  Compositore e sperimentatore, pioniere nell’utilizzo dell’elettronica applicata al suo organetto ‘preparato’, Alessandro D’Alessandro è tra i musicisti più innovativi della scena italiana.

Si sono incontrati in una residenza artistica prodotta proprio da Toscana Produzione Musica, per ritrovarsi accomunati dall’amore per le stesse canzoni che hanno così rivisitato come ripercorrendo le tappe di una “educazione sentimentale”, delimitata da una costellazione di voci. Dduje paravise è un disco edito da Squilibri e uno spettacolo che non mancherà di stupire ed emozionare per l’estro e la fantasia, la libertà e la discrezione di un approccio del tutto originale alla tradizione. In programma grandi classici come CarmelaMaruzzella e E ccerase si alternano a canzoni più recenti come Villanella di Cenerentola (celebre brano scritto da De Simone per La gatta cenerentola), Cammina cammina di Pino Daniele e, quasi per filiazione, agli inediti, scritti a quattro mani dai due autori.

Inizio concerto ore 19, biglietti 8-10€, prevendite su Ticketone, info: www.toscanaproduzionemusica.it).

PARC Performing Arts Research Centre di Firenze (piazzale delle Cascine 4/5/7)

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