Jim Jones All Stars, “Cat Fight”. Il Disco della Settimana.

Figura leggendaria dell’underground britannico con Thee Hypnotics, James “Jim” Jones torna con uno strepitoso disco denso e fisico che guarda in egual modo a Jon Spencer, Make Up, Screamin’ Jay Hawkins, James Brown e Dr. John.

Dopo aver attraversato psichedelia, garage rock, rhythm & blues e hard rock con i leggendari Thee Hypnotics (alfieri della scena neopsichedelica inglese a cavallo fra ’80 e ’90), poi con i Black Moses, The Jim Jones Revue e Jim Jones & The Righteous Mind, James “Jim” Jones torna con i suoi “Jim Jones All Stars” e con Cat Fight, nuovo capitolo di un percorso costruito su una inarrestabile energia live e una forte identità e corenza nella ricerca stilistica e sonora. Il disco è stato prodotto da Chris Robinson dei Black Crowes e mette insieme una band che intreccia vecchie collaborazioni e nuovi innesti.

Per comprendere la natura dei Jim Jones All Stars e la carica di un brano come Cat Fight, è necessario guardare indietro alla fine degli anni Ottanta, quando Jim Jones emerse come una delle figure più carismatiche del rock’n’roll britannico alla guida dei Thee Hypnotics. Con quella formazione, Jones aveva saputo riportare in auge un suono heavy-psych e garage influenzato dagli Stooges e dagli MC5, guadagnandosi un rispetto quasi mitologico nella scena underground internazionale. Quell’attitudine intransigente e febbrile, che sembrava essersi in parte trasformata nelle esperienze successive con i Jim Jones Revue e i Righteous Mind, ritrova oggi una nuova giovinezza in questo nuovo progetto collettivo nato durante la pandemia per riportare al centro un’idea di rock’n’roll essenziale, selvaggio e pulsante, sostenuta da una formazione ampia e da un impatto sonoro granitico.

La band vede Jim Jones alla voce e chitarra, Gavin Jay al basso ed Elliot Mortimer a piano e tastiere, entrambi provenienti dalla Jim Jones Revue. A completare ed arricchire il sound del gruppo ci sono Carlton Mounsher (dai The Swamps) alla chitarra, Aidan Sinclair (dai The Computers) alla batteria, Ali Jones a percussioni e cori, più una strepitosa sezione fiati assoldata tra membri di Heliocentrics e Future Shape of Sound che conferisce a tutto una atmosfere in stile Daptone.

Cat Fight arriva dopo il debutto Ain’t No Peril, pubblicato nel 2023, e conferma la direzione di una band che lavora su una miscela di garage rock, rhythm & blues, gospel e hard-driving rock’n’roll, un impasto attraversato da sfumature swampy, richiami alla tradizione di New Orleans e un alone voodoo che ne allarga il respiro verso il rock del Sud americano. Le registrazioni sono state effettuate tra Bakerland Studios a Leeds e West Eleven Studios a Londra, con la produzione affidata a Chris Robinson di The Black Crowes, mentre Jim Jones ha curato il missaggio; il mastering è stato realizzato da Nick Page a Forking Paths Mastering, a Los Angeles.

La presenza di Chris Robinson in cabina di produzione spinge il disco verso un’estetica più radicata nel rock americano, dove contano il feeling, il groove e la credibilità dell’esecuzione più che la rifinitura. In questo senso Cat Fight non cerca di reinventare il linguaggio del genere, ma di rimetterlo in moto con mestiere e convinzione, dentro una tradizione che Jones conosce bene, puntando soprattutto sul riproporre una presenza quasi fisica della band, sulla compattezza degli arrangiamenti e su un suono diretto, costruito per restare credibile ed immutato sia in studio sia dal vivo (a proposito… come sa bene chi tra i nostri ascoltatori ha avuto la fortuna di vedere la band dal vivo alla Bottega26 di Poggibonsi nel novembre 2023, questo è un live da non perdere!)

In altre parole, se avete amato Jon Spencer, i febbrili Make Up di Ian Svenonius, ma anche Screamin’ Jay Hawkins, James Brown, Dr. John o le produzioni della Daptone Records, questo disco fa per voi, ed è il nostro Disco della Settimana!