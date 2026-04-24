Opel Firenze Rocks, ottava edizione, dal 12 al 14 giugno 2026

Lenny Kravitz, Salmo, Robbie Williams, The Cure e molti altri dal 12 al 14 giugno torna alla Visarno Arena “Opel Firenze Rocks”, che nel 2026 giunge alla sua ottava edizione.

Firenze Rocks si conferma crocevia della grande musica internazionale e punto di riferimento

tra i grandi festival a livello europeo. – sottolinea la sindaca Sara Funaro – La Visarno Arena

si prepara ancora una volta a trasformarsi nel cuore dell’estate live nazionale e internazionale,

collocando la nostra città tra le grandi mete della musica europea. L’edizione 2026 si distingue

per una proposta artistica di straordinario respiro, capace far dialogare generi e sensibilità

differenti e di intercettare un pubblico di ogni età: dalle atmosfere senza tempo della

leggendaria band The Cure a una delle figure più carismatiche del rock come Lenny Kravitz

fino all’energia pop di Robbie Williams e a tanti altri gruppi e artisti che animeranno tre serate

di grande musica. Firenze vuole continuare a sostenere musica dal vivo ed eventi di qualità,

crediamo che manifestazioni come questa siano fondamentali per alimentare quella vitalità

culturale che è l’anima del nostro territorio. Grazie alla collaborazione con gli organizzatori e

la Camera di commercio ci sarà la possibilità di visitare i musei, di scoprire percorsi legati alle

eccellenze del nostro territorio, a partire dalle botteghe artigiane. L’idea è fare in modo che un

evento tanto importante diventi anche un’occasione per vivere pienamente la città. Il tutto in

un luogo su cui stiamo investendo molto e che vogliamo valorizzare sempre di più: il Parco

delle Cascine.

Nel calendario estivo dei grandi eventi europei, Opel Firenze Rocks si afferma oggi come uno

degli appuntamenti di riferimento della stagione live internazionale. Si colloca infatti nello

stesso periodo in cui si svolgono alcune tra le principali manifestazioni del panorama europeo

— da Barcellona a Lisbona, passando per Germania, Regno Unito, Scandinavia ed Europa

centrale — accanto a eventi come Primavera Sound, Rock am Ring e Rock im Park, e lungo la

più ampia stagione dei grandi festival che prosegue con appuntamenti come Roskilde e Sziget (Roberto De Luca, Presidente Live Nation Italia).

Ad aprire il festival, venerdì 12 giugno, saranno Lenny Kravitz e Salmo, entrambi per la prima

volta sul palco di Opel Firenze Rocks. In apertura i The Sophs, giovane progetto capace di

muoversi con naturalezza tra rock, pop punk e funk, con un’identità fresca e già ben definita.

Sabato 13 giugno sarà la volta di Robbie Williams, una delle più grandi popstar della sua

generazione, anche lui per la prima volta al festival.

Domenica 14 giugno gran finale con i The Cure, tra le band più influenti della storia del rock.

Ad arricchire la giornata anche i Mogwai, pionieri del post-rock globale, gli scozzesi The

Twilight Sad e gli irlandesi Just Mustard, tra i nomi più interessanti della scena alternativa

contemporanea.

Cuore pulsante del festival sarà, come sempre, l’Area Village: un parco di oltre 6.000 mq

pensato per offrire al pubblico un’esperienza immersiva a 360 gradi. Grazie ai numerosi

partner coinvolti, il pubblico potrà vivere momenti di intrattenimento, accedere a un’offerta

food & beverage selezionata e usufruire di spazi dedicati al relax e alla socialità. Tra le

principali novità dell’edizione 2026, l’introduzione di un sistema di pagamento per il

food&beverage orientato al 100% cashless, pensato per semplificare l’esperienza del pubblico

ed evitare le code. Grazie alla piattaforma Orla Pay, gli utenti potranno consultare menu e

servizi dal proprio smartphone, ordinare, pagare e ritirare quanto acquistato mostrando un QR

code, in modo rapido e immediato. Il sistema è progettato per garantire continuità anche in

condizioni di criticità quali picchi di affluenza e criticità di rete, rendendo l’esperienza del

festival più fluida e intuitiva.

A completare il servizio, sarà comunque possibile pagare con carte e bancomat presso i punti

vendita e, per chi lo desidera, convertire eventuali contanti in token.

Si rinnova la collaborazione con Frecciarossa, che anche per questa edizione

accompagnerà il pubblico verso Firenze. Infatti, grazie all’offerta “Speciale Eventi”, chi

sceglierà di spostarsi con Le Frecce per recarsi a Firenze nei giorni del Festival potrà viaggiare

con sconti fino al 75% sul prezzo Base del biglietto, utilizzando il codice “FIRENZEROCKS26”

in fase di acquisto. Per usufruire dell’offerta è necessario essere titolare di un biglietto del

concerto da presentare a bordo treno.

INFO

BIGLIETTI