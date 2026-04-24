Opel Firenze Rocks, ottava edizione, dal 12 al 14 giugno 2026

Lenny Kravitz, Salmo, Robbie Williams, The Cure e molti altri dal 12 al 14 giugno torna alla Visarno Arena “Opel Firenze Rocks”, che nel 2026 giunge alla sua ottava edizione.
Firenze Rocks si conferma crocevia della grande musica internazionale e punto di riferimento
tra i grandi festival a livello europeo. – sottolinea la sindaca Sara Funaro – La Visarno Arena
si prepara ancora una volta a trasformarsi nel cuore dell’estate live nazionale e internazionale,
collocando la nostra città tra le grandi mete della musica europea. L’edizione 2026 si distingue
per una proposta artistica di straordinario respiro, capace far dialogare generi e sensibilità
differenti e di intercettare un pubblico di ogni età: dalle atmosfere senza tempo della
leggendaria band The Cure a una delle figure più carismatiche del rock come Lenny Kravitz
fino all’energia pop di Robbie Williams e a tanti altri gruppi e artisti che animeranno tre serate
di grande musica. Firenze vuole continuare a sostenere musica dal vivo ed eventi di qualità,
crediamo che manifestazioni come questa siano fondamentali per alimentare quella vitalità
culturale che è l’anima del nostro territorio. Grazie alla collaborazione con gli organizzatori e
la Camera di commercio ci sarà la possibilità di visitare i musei, di scoprire percorsi legati alle
eccellenze del nostro territorio, a partire dalle botteghe artigiane. L’idea è fare in modo che un
evento tanto importante diventi anche un’occasione per vivere pienamente la città. Il tutto in
un luogo su cui stiamo investendo molto e che vogliamo valorizzare sempre di più: il Parco
delle Cascine.
Nel calendario estivo dei grandi eventi europei, Opel Firenze Rocks si afferma oggi come uno
degli appuntamenti di riferimento della stagione live internazionale. Si colloca infatti nello
stesso periodo in cui si svolgono alcune tra le principali manifestazioni del panorama europeo
— da Barcellona a Lisbona, passando per Germania, Regno Unito, Scandinavia ed Europa
centrale — accanto a eventi come Primavera Sound, Rock am Ring e Rock im Park, e lungo la
più ampia stagione dei grandi festival che prosegue con appuntamenti come Roskilde e Sziget (Roberto De Luca, Presidente Live Nation Italia).
Ad aprire il festival, venerdì 12 giugno, saranno Lenny Kravitz e Salmo, entrambi per la prima
volta sul palco di Opel Firenze Rocks. In apertura i The Sophs, giovane progetto capace di
muoversi con naturalezza tra rock, pop punk e funk, con un’identità fresca e già ben definita.
Sabato 13 giugno sarà la volta di Robbie Williams, una delle più grandi popstar della sua
generazione, anche lui per la prima volta al festival.
Domenica 14 giugno gran finale con i The Cure, tra le band più influenti della storia del rock.
Ad arricchire la giornata anche i Mogwai, pionieri del post-rock globale, gli scozzesi The
Twilight Sad e gli irlandesi Just Mustard, tra i nomi più interessanti della scena alternativa
contemporanea.
Cuore pulsante del festival sarà, come sempre, l’Area Village: un parco di oltre 6.000 mq
pensato per offrire al pubblico un’esperienza immersiva a 360 gradi. Grazie ai numerosi
partner coinvolti, il pubblico potrà vivere momenti di intrattenimento, accedere a un’offerta
food & beverage selezionata e usufruire di spazi dedicati al relax e alla socialità. Tra le
principali novità dell’edizione 2026, l’introduzione di un sistema di pagamento per il
food&beverage orientato al 100% cashless, pensato per semplificare l’esperienza del pubblico
ed evitare le code. Grazie alla piattaforma Orla Pay, gli utenti potranno consultare menu e
servizi dal proprio smartphone, ordinare, pagare e ritirare quanto acquistato mostrando un QR
code, in modo rapido e immediato. Il sistema è progettato per garantire continuità anche in
condizioni di criticità quali picchi di affluenza e criticità di rete, rendendo l’esperienza del
festival più fluida e intuitiva.
A completare il servizio, sarà comunque possibile pagare con carte e bancomat presso i punti
vendita e, per chi lo desidera, convertire eventuali contanti in token.
Si rinnova la collaborazione con Frecciarossa, che anche per questa edizione
accompagnerà il pubblico verso Firenze. Infatti, grazie all’offerta “Speciale Eventi”, chi
sceglierà di spostarsi con Le Frecce per recarsi a Firenze nei giorni del Festival potrà viaggiare
con sconti fino al 75% sul prezzo Base del biglietto, utilizzando il codice “FIRENZEROCKS26”
in fase di acquisto. Per usufruire dell’offerta è necessario essere titolare di un biglietto del
concerto da presentare a bordo treno.
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