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Mer 29 Apr 2026
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Primo Maggio, decine le iniziative Cgil, Cisl e Uil in Toscana

By Redazione
MANIFESTAZIONE PRIMO MAGGIO MANIFESTANTI FESTA DEI LAVORATORI

E’ il lavoro dignitoso il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio 2026. La manifestazione nazionale si svolgerà a Marghera, in Veneto. In Toscana, come sempre, saranno decine le iniziative, nel rispetto dei valori della festa e delle tradizioni locali, con cortei, comizi, commemorazioni, ma anche iniziative musicali e ritrovi festosi, che avranno luogo in tutte le province della nostra regione.

 

In una fase in cui il lavoro precario, sottopagato e insicuro rischia di radicarsi nel tessuto sociale, in cui i contratti pirata alimentano sfruttamento e nuove forme di schiavismo, e mentre l’intelligenza artificiale non è ancora governata da regole condivise e contrattate, Cgil, Cisl e Uil ribadiscono l’urgenza di rimettere al centro il valore del lavoro.
Nuovi diritti e nuove tutele, valore della contrattazione, dignità delle persone, della qualità dell’occupazione, ruolo democratico delle relazioni industriali e della rappresentanza: sono queste le priorità da cui ripartire, insieme alla necessità di nuove politiche industriali e di investimenti capaci di generare sviluppo sostenibile e buona occupazione.
Cgil, Cisl e Uil lanciano un appello forte per rimettere al centro il protagonismo del lavoro stabile, ben retribuito, contrattualizzato come leva essenziale di giustizia sociale e per governare in modo equo i cambiamenti in atto, generando coesione e crescita.
Il segretario generale della CGIL Toscana Rossano Rossi sarà al corteo di Empoli (ore 9 concentramento del corteo con partenza da via Roma, comizio conclusivo della segretaria CGIL nazionale Maria Grazia Gabrielli).
La segretaria generale CISL Toscana, Silvia Russo sarà a Marghera, mentre Katiuscia Biliotti, componente della Segreteria regionale Cisl Toscana, sarà all’iniziativa di Pisa: concentramento 9,30 piazza Vittorio Emanuele e comizio conclusivo in piazza Garibaldi, con le conclusioni di Fulvio Fammoni (Cgil nazionale).
Il segretario generale UIL Toscana, Paolo Fantappiè sarà a Sesto Fiorentino (FI), dove interverrà nel comizio conclusivo della manifestazione che prende il via alle ore 10 da piazza Ginori.
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