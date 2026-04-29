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Mer 29 Apr 2026
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Morto a Firenze l’ex Preside di Medicina Gianfranco Gensini

Raffaele Palumbo
By Raffaele Palumbo

E’ morto a Careggi l’ex Presidente della Facoltà di Medicina di Firenze Gianfranco Gensini. Docente e medico cardiologo stava per compiere 81 anni. Gensini è stato una delle figure più importanti per la sanità fiorentina e toscana degli ultimi decenni.

È morto questa notte a Careggi, all’età di 80 anni, Gian Franco Gensini, figura chiave della sanità fiorentina e toscana negli anni Duemila. Professore di medicina interna e direttore del dipartimento cardiologico – tra i più grandi d’Italia –, ha dedicato la vita all’ospedale, rimanendovi attivo anche dopo la pensione nel 2015. Non ha mai smesso di lavorare: fino all’ultimo ha coltivato progetti innovativi, come la medicina digitale, l'”one health” e la specializzazione in medicina di emergenza-urgenza, che ha contribuito a creare. Dominus assoluto di Careggi per anni, è stato presidente del corso di laurea in Medicina e preside di Facoltà (2001-2007 e 2009-2013). I suoi stretti rapporti con la Regione – da Enrico Rossi ad Antonio Panti – gli garantivano influenza, anche nazionale. Indagato per concorsi truccati e archiviato nel 2013, non fu toccato dalle successive inchieste su Careggi.

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