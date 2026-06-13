Scontro frontale, morti due giovani in vacanza all’isola d’Elba

Morti due giovani in vacanza all’Isola d’Elba nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente con lo scooter. Secondo ricostruzioni erano appena sbarcati dal traghetto e provenivano dalla provincia di Lucca. L’incidente è stato nella zona di Marina di Campo, in via dell’Acquedotto, a causa di uno scontro frontale tra il mezzo a due ruote e una vettura di cui sono rimasti feriti gli occupanti.

Sul posto i soccorritori e le ambulanze del 118 che ha mobilitato anche l’elisoccorso Pegaso 3. Un giovane, 23 anni, è morto subito, l’altro poco dopo. Il medico ha constatato i due decessi dopo i tentativi di rianimazione in strada. Causa e dinamica dell’incidente ora sono al vaglio dei carabinieri. L’incidente c’è stato verso le 19, col sole al tramonto. Gli altri feriti dell’auto, dove viaggava una famiglia del Piemonte in vacanza, sono stati assistiti e portati al pronto soccorso