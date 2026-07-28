Fucecchio, fuggono da CC e provocano incidente: grave donna 51enne

Urtata frontalmente da auto in fuga da Cc, grave 51enne. Feriti anche i due a bordo della vettura inseguita e un altro automobilista,. E accaduto alla periferia di Fucecchio (FI)

Un’auto in fuga dai carabinieri nella periferia di Fucecchio (Firenze) ha provocato due diversi incidenti, un tamponamento e poi un frontale, quest’ultimo con un’auto sul quale viaggiava una donna di 51 anni rimasta ferita gravemente: è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale fiorentino di Careggi. Nell’impatto sono rimasti feriti anche i due che erano sull’auto in fuga: il più grave è un 26enne, a sua volta portato iin codice rosso a Careggi. L’altro, 30 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Empoli. Nessuno dei feriti, da quanto appreso, è in pericolo di vita.

Tutto è accaduto stamani intorno alle ore 9.30. La vettura in fuga ha prima tamponato un’auto sulla Sr 436, nella frazione di San Pierino, ferendo un automobilista di 38 anni che è finito in codice verde al San Giuseppe di Empoli, poi ha continuato la corsa a grande velocità finendo per scontrarsi frontalmente con la seconda auto.

Da quanto appreso dai carabinieri l’inseguimento è iniziato nel vicino comune di Cerreto Guidi (Firenze) perché l’auto non si era fermata ad un controllo.

I due incidenti sono avvenuti l’uno a seguito dell’altro: l’auto in fuga ha prima tamponato un veicolo e poi ha finito per scontrarsi anche con la vettura che veniva in senso opposto e sulla quale viaggiava la 51enne rimasta ferita. I carabinieri indagano sui motivi della fuga.