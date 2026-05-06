Specializzandi toscani sulle barricate: “In corsia per 13 ore al giorno e trattati come segretari”. La misura del fenomeno: l’84% dei giovani medici in Chirurgia generale dichiara di lavorare oltre l’orario previsto, così in Anatomia patologica, Radioterapia e in Urologia. Non solo turni massacranti, ma anche un tema di rappresentanza che fa discutere: le nomine interne rischiano di premiare equilibri più che il merito.
Careggi (Firenze) e Le Scotte (Siena), allarme dei medici specializzandi: orari e mansioni oltre i limiti
/
RSS Feed