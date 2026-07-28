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Mar 28 Lug 2026
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Firenze: ok Consiglio a delibera per aumento Tari

Domenico Guarino
By Domenico Guarino
tari

La ripartizione del carico Tari resta invariata: 35% a carico delle utenze domestiche e 65% delle utenze non domestiche

Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato a maggioranza la delibera che recepisce il documento di Ato Toscana Centro per il biennio 2026-2027, l’autorità che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani per le province di Firenze, Prato e Pistoia: sulla Tari, come spiegato anche dalle opposizioni, “l’incremento dei costi riconosciuti in tariffa raggiunge il massimo consentito dall’Autorità nazionale Arera, con un +6,71%”. La delibera è stata illustrata in aula dalla vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani: l’atto è stato votato favorevolmente da Pd, lista Funaro e Avs-Ecolò mentre hanno votato in modo contrario tutte le opposizioni.

La ripartizione del carico Tari resta invariata: 35% a carico delle utenze domestiche e 65% delle utenze non domestiche. L’adeguamento, è stato spiegato dal Comune, “si inserisce nel percorso di potenziamento strutturale dei servizi avviato negli ultimi anni”. “L’obiettivo è arrivare a un sistema in cui chi produce più rifiuti, soprattutto indifferenziati, paga di più – ha spiegato Galgani -. Per farlo servono sistemi di misurazione affidabili, ed è su questo che stiamo lavorando”.

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