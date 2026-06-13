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Toscana Pride, treno straordinario notturno

By Sandra Salvato
prato riconoscimento
Foto di repertorio

Treno straordinario notturno questa sera per rientrare da Grosseto, dopo aver partecipato al Toscana pride. Analopga iniziativa il 17 giugno, da Pisa, in occasione della Luminara di San Ranieri.

I due servizi sono stati programmati da Trenitalia con il sostegno della Regione Toscana.
Il treno che oggi faciliterà il ritorno a Firenze ma anche a Livorno, Pisa, Lucca, Pistoia, Prato, è il 94496: partirà da Grosseto alle 21,30 per arrivare nella stazione S.Maria Novella del capoluogo toscano alle ore 00,32. Previste fermate intermedie a Follonica (21:52), Campiglia Marittima (22:02), S. Vincenzo (22:10), Cecina (22:24), Livorno (22:47), Pisa Centrale (23:06), Lucca (23:35), Montecatini Terme (23:58), Pistoia (0:08), Prato centrale (00:19).

Invece per tornare verso l’area metropolitana fiorentina dopo aver assistito alla Luminara di San Ranieri a Pisa ci sarà il treno notturno 94520 che partirà da Pisa Centrale alle 1 e arriverà a Santa Maria Novella alle ore 2,13 dopo aver fatto tappa a Cascina (1:10), Pontedera (1:16), S.Romano (1:25), S.Miniato (1:31), Empoli (1:38), Montelupo (1:44), Lastra a Signa (1:51), Le Piagge (1:58) e Firenze Rifredi (2:06).

“La programmazione di treni straordinari in orari non consueti – ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni – può aiutare i cittadini che vogliono partecipare ad eventi culturalmente o socialmente rilevanti senza utilizzare l’auto, con notevoli benefici sia per la sicurezza, la fluidità del traffico e l’ambiente. I treni straordinari sono uno strumento di supporto che la Regione può attivare, in accordo con Trenitalia gestore del servizio ferroviario. Per il Pride di Grosseto e la Luminara di Pisa abbiamo deciso di rinnovare il ricorso a questo strumento, certi di offrire un servizio che sarà utile ed apprezzato”

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