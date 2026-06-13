Migranti, attesa domani a Livorno la nave Ong Solidaire con 56 naufraghi

Domani mattina attraccherà al porto di Livorno la nave della Ong Solidaire con a bordo 56 migranti, di cui 23 minori non accompagnati. La nazionalità prevalente è bangladese, ma sono stati ci sono anche alcuni cittadini somali ed egiziani.

Lo spiega la Prefettura livornese.

Stamani si è tenuta la consueta riunione di coordinamento “per definire nel dettaglio le procedure di screening volte all’identificazione e all’accertamento dello stato di salute e di vulnerabilità dei naufraghi, salvati nel corso di un’operazione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo”. I migranti adulti, spiega sempre la Prefettura, “sono stati destinati dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno all’accoglienza presso un centro nel Senese; i minori andranno invece in una struttura di accoglienza nella provincia di Chieti”