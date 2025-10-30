In due si gettano da nave, ricerche in corso nel porto a Livorno

Sono in corso nel porto di Livorno le ricerche di due persone, presumibilmente due immigrati illegali, che si sono tuffati in mare intorno alle 13:30 dalla nave danese ro-ro cargo Stena Shipper, proveniente dall’Africa e che fa servizio con la Tunisia: era attraccata dalle 7 di stamattina alla calata Bengasi.

Sul posto, nella zona di mare tra il bacino di Evoluzione e il canale industriale del porto stanno, al momento, effettuando le ricerche dei due scomparsi motovedette della capitaneria di porto e mezzi del reparto navale dei vigili del fuoco, mentre a terra stanno operando le ricerche gli uomini della polizia marittima. Nel frattempo è stato interrotto il transito navale, fermata l’uscita dalla Darsena Toscana della Msc Agadir, mentre la nave Eco Napoli che era in corso di manovra è stata dirottata all’accosto sotto la Torre del Marzocco per evitare di farla transitare nell’area interessata dalle ricerche.

I due sarebbero riusciti a sfuggire alla custodia e si sono gettati nelle acque del porto. Le ricerche, condotte da capitaneria e vigili del fuco, sono difficoltose anche perché le acque sono molto limacciose e piene di detriti e rami a causa delle forti piogge che si sono abbattute sulla città da stamani. Inoltre in quella zona di mare oltre a un fondale di oltre 15 metri c’è molta corrente che porta al largo verso la diga foranea.