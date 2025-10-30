Controradio Streaming
“Facci sapere come stai”: : appello dei genitori della giovane scomparsa a Monteroni

By Domenico Guarino
“Qualunque sia la tua volontà, a noi va bene, facci sapere come stai, non ti chiediamo di fare ciò che magari in questo momento non hai voglia di fare, però comunicacelo; qualunque sia la tua intenzione noi l’accettiamo ma facci sapere come stai”. E’ l’appello dei genitori alla figlia Miriam Oliviero, scomparsa da martedì dalla sua casa a Monteroni d’Arbia (Siena).

“Miriam alla fine si confidava e si fidava quindi è davvero strano questo silenzio” spiegano i genitori della giovane scomparsa e per la quale sono in atto le ricerche. “Lei di sicuro non aveva assolutamente più un centesimo, quindi se si è allontanata, si è allontanata senza fare biglietti o con qualcuno – aggiungono -. Forse ha conosciuto qualcuno che, approfittando della sua fragilità, magari l’ha convinta a fare qualcosa che non era nelle sue intenzioni di partenza che non era trattenersi a Siena”.

I genitori evidenziano che “Nell’ultima telefonata alle 13:50 di martedì ha chiesto ‘come faccio se ritardo al lavoro di una mezzora?'”. Miriam sarebbe dovuta entrare nel suo posto di lavoro, nella biblioteca comunale di Monteroni d’Arbia, alle 15. “E’ la prima volta che accade una cosa del genere con nostra figlia, di solito avverte sempre e ci avrebbe avvisato se il suo cane fosse dovuto rimanere da solo”, concludono i genitori. Proseguono intanto le ricerche che si stanno concentrando sulla visione dei filmati delle videocamere di sorveglianza mentre non c’è traccia del cellulare della giovane, che è stato geolocalizzato da remoto nella zona di piazza del Campo a Siena.

