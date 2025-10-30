Maltempo,  Pisa allagamenti vicino alla Torre pendente. Allagamenti anche a  Livorno

Allagamenti si sono verificati in mattinata a Pisa a causa di un forte temporale che ha investito il centro cittadino, provocando lievi disagi a cittadini, turisti e attività commerciali nella zona vicina al complesso monumentale di piazza dei Miracoli e alla Torre pendente.

La situazione è costantemente monitorata dalla Protezione civile comunale. In alcuni casi l’acqua alta ha raggiunto le caviglie dei pedoni e ha causato allagamenti in alcuni scantinati.

Copiosi allagamenti di aule ed edifici si stanno verificando anche in alcuni poli universitari cittadini, come dimostrano foto e video postati dagli studenti sui social dell’ateneo. Le immagini mostrano pesanti infiltrazioni d’acqua al dipartimento di Lingue, ma anche al Polo Piagge e al Polo Fibonacci con l’acqua che scroscia attraverso i pannelli del controsoffitto. Alla facoltà di ingegneria la pioggia avrebbe danneggiato anche un server. “Anche oggi – scrive in una nota il consigliere comunale del Pd, Enrico Bruni – un violento temporale sta mettendo a dura prova la città: strade allagate, tombini che non ricevono l’acqua, piscine urbane nelle strade.

Non è la prima volta, e purtroppo non sarà l’ultima se continueremo a fingere che questi eventi siano eccezioni. Non esistono più le ‘bombe d’acqua’, ma un clima che cambia e città che non si adeguano. Ma a Pisa la direzione scelta dalla Giunta è esattamente opposta con progetti di impermeabilizzazione del suolo che continuano a spuntare in ogni quartiere”.

Allagamenti in vari luoghi di Livorno a seguito dei forti temporali che si sono abbattuti in queste ultime ore. La parte intensa della perturbazione, spiegano dal Comune, sta interessando in queste ore tutta l’area del territorio comunale.

Chiuso in entrambi i sensi di marcia il sottopasso di via Firenze. Allagamenti si sono registrati in via Cimarosa, via Mondolfi, zona Tre Ponti. La Protezione civile ha aperto il Centro operativo comunale. Nel frattempo è arrivato dalla Protezione civile regionale l’ultimo bollettino che per Livorno e Gorgona continua a considerare la situazione in codice giallo prolungato fino alla mezzanotte di oggi per temporali e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore.