Furti: travolge vigilante e ferisce cassiera, arrestato per rapina a Firenze

Scoperto mentre tenta di rubare alcolici, ha aggredito i dipendenti di un supermercato, poi un 47enne della Tunisia è stato arrestato dai carabinieri.

E’ accaduto in via Cimabue, a Firenze, il 9 aprile. Nel tentativo di fuga ha travolto una cassiera, facendola cadere e causandole ferite guaribili in sette giorni. La donna è stata buttata contro una struttura metallica. Il 47enne è un senza fissa dimora ed è accusato di rapina impropria. Dopo l’arresto il tribunale ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora. L’uomo, secondo quanto viene ricostruito, nel supermercato avrebbe preso due bottiglie di alcolici nascondendole sotto gli abiti dopo averne rimosso l’antitaccheggio. E’ stato sorpreso dall’addetto alla vigilanza che ha tentato di bloccarlo quando ha tentato di superare le casse senza pagare. Per guadagnarsi la fuga, avrebbe prima spinto il vigilante e poi travolto una commessa che era intervenuta in soccorso del collega. La donna è finita a terra contro una struttura metallica, ferendosi. E’ stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova, nel centro storico di Firenze, dove i medici le hanno riscontrato ferite guaribili con una prognosi di sette giorni. L’uomo quindi è stato bloccato e arrestato dai carabinieri, che nel frattempo erano intervenuti sul posto.