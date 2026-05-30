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Sab 30 Mag 2026
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Auto si ribalta nel Pistoiese, muore 21enne, grave un altro giovane

Redazione
By Redazione
Incidente all'Osmannoro, muore uomo74enne

Un ventunenne è morto questa notte, attorno alle 3, a causa di un incidente stradale a Quarrata (Pistoia).

L’auto sulla quale viaggiava il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata in località Campiglio. All’arrivo dei soccorritori per il ragazzo non c’era più niente da fare. Ferito un altro giovane che viaggiava sull’auto ribaltatasi: è un 24enne che è stato trasportato all’ospedale di Pistoia in gravi condizioni, dopo essere stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco. Entrambi i giovani sono residenti a Quarrata.
Sul posto con i sanitari e i vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri che dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Da quanto risulta al momento non sarebbero coinvolti altri veicoli.

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