Biotestamento, al Santa Maria Nuova ambulatorio per le disposizioni Dat

Partito da qualche settimana all’ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova, presso la Struttura nefrologia e dialisi, il servizio dedicato che fornisce informazioni mediche per i cittadini che vogliono redigere le disposizioni anticipate di trattamento (Dat), previste dalla legge sul biotestamento.

Ogni primo mercoledì del mese dalle 10:45 alle 12:30, si spiega in una nota, presso gli ambulatori dell’emodialisi (primo piano), chi vorrà chiedere informazioni e redigere il modulo, troverà ad accoglierlo un’equipe multispecialistica e multiprofessionale composta da psicologo, nefrologo, anestesista rianimatore e palliativista. Sarà possibile compilare il modulo delle Dat e sarà messa a disposizione anche una lettera per il medico di medicina generale. Quest’ultimo sarà sempre informato, previo consenso del paziente, della stesura delle Dat con comunicazione delle decisioni raggiunte o, se ritenuto necessario dal cittadino, potrà anche partecipare alla stesura, sia in presenza che da remoto.

Il modulo potrà essere successivamente depositato presso gli sportelli dell’Asl Toscana centro dedicati. Per l’accesso all’ambulatorio, occorre prenotare tramite Cup. L’ambulatorio è aperto a tutti i cittadini maggiorenni, non serve richiesta medica ed è esente da ticket. Quello di Santa Maria Nuova è un altro ambulatorio fiorentino che si aggiunge ai precedenti già presenti da tempo sul territorio degli ospedali dell’Asl Toscana centro per raccogliere le scelte dei cittadini sui trattamenti sanitari cui dare il consenso, qualora venisse meno la propria volontà di scelta in maniera autonoma.