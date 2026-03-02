Controradio Streaming
Lun 2 Mar 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaBando per gestire spazio culturale per under 35 in piazza S.Spirito a...
CronacaSocietàServizi

Bando per gestire spazio culturale per under 35 in piazza S.Spirito a Firenze

By Redazione

Uno spazio in piazza Santo Spirito, attualmente inutilizzato, destinato a giovani under 35 come luogo di incontro e di progettazione in ambito sociale, artistico e culturale.

È stato pubblicato l’avviso per ‘Santo Spirito living room’, il progetto del Comune di Firenze finanziato da Anci e dalla presidente del Consiglio dei ministri: il gestore sarà appunto individuato tramite bando e avrà a disposizione 60.000 euro. La durata della concessione, sarà di 18 mesi, indicativamente dall’1 aprile 2026 al 30 settembre 2027.

La presentazione delle candidature dovrà avvenire tramite Pec (all’indirizzo [email protected] ) entro le ore 9 del 16 marzo.

“Questo progetto ci consente, anzitutto, di recuperare un immobile pubblico e di restituirlo alla comunità – sottolinea l’assessora alle politiche giovanili Letizia Perini -. Vogliamo anche valorizzare il protagonismo giovanile negli interventi di rigenerazione territoriale: ‘Santo Spirito living room’ sarà un luogo per permettere ai giovani di stare insieme, di sviluppare nuove idee e trasformarle in iniziative concrete per la città. I corsi di formazione forniranno gli strumenti affinché molte idee si possano concretizzare. C’è bisogno che lo spazio pubblico sia sempre più vissuto dai giovani; in questo modo diamo loro la possibilità di mettere a disposizione le loro competenze che possono dare un contributo importante per garantire un futuro al tessuto sociale di Firenze”.

“Il progetto – dichiara l’assessore al patrimonio Dario Danti – è l’ulteriore conferma di una città che ha dimostrato negli ultimi tempi di saper rigenerare i propri spazi pubblici per essere sempre più accogliente e inclusiva. L’obiettivo di questa amministrazione è quello di restituire centralità a beni spesso trascurati, come questo in Santo Spirito, trasformandoli in risorse preziose per la collettività”. “Santo Spirito living room – ha aggiunto – valorizza un pezzo di patrimonio pubblico, privilegia scopi sociali e culturali, rende i giovani protagonisti e ne esalta impegno e creatività. Il tutto con ricadute positive non solo per quel quartiere ma per l’intera comunità”.

Articolo precedente
Biotestamento, al Santa Maria Nuova ambulatorio per le disposizioni Dat
Articolo successivo
“Relate, Relief” release party, l’attesissimo ritorno sui palchi dei Bad Apple Sons.

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31334Cronaca18881Politica4230Cultura & Spettacolo3848Diritti2647Sanità2542

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI