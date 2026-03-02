Bando per gestire spazio culturale per under 35 in piazza S.Spirito a Firenze

Uno spazio in piazza Santo Spirito, attualmente inutilizzato, destinato a giovani under 35 come luogo di incontro e di progettazione in ambito sociale, artistico e culturale.

È stato pubblicato l’avviso per ‘Santo Spirito living room’, il progetto del Comune di Firenze finanziato da Anci e dalla presidente del Consiglio dei ministri: il gestore sarà appunto individuato tramite bando e avrà a disposizione 60.000 euro. La durata della concessione, sarà di 18 mesi, indicativamente dall’1 aprile 2026 al 30 settembre 2027.

La presentazione delle candidature dovrà avvenire tramite Pec (all’indirizzo [email protected] ) entro le ore 9 del 16 marzo.

“Questo progetto ci consente, anzitutto, di recuperare un immobile pubblico e di restituirlo alla comunità – sottolinea l’assessora alle politiche giovanili Letizia Perini -. Vogliamo anche valorizzare il protagonismo giovanile negli interventi di rigenerazione territoriale: ‘Santo Spirito living room’ sarà un luogo per permettere ai giovani di stare insieme, di sviluppare nuove idee e trasformarle in iniziative concrete per la città. I corsi di formazione forniranno gli strumenti affinché molte idee si possano concretizzare. C’è bisogno che lo spazio pubblico sia sempre più vissuto dai giovani; in questo modo diamo loro la possibilità di mettere a disposizione le loro competenze che possono dare un contributo importante per garantire un futuro al tessuto sociale di Firenze”.

“Il progetto – dichiara l’assessore al patrimonio Dario Danti – è l’ulteriore conferma di una città che ha dimostrato negli ultimi tempi di saper rigenerare i propri spazi pubblici per essere sempre più accogliente e inclusiva. L’obiettivo di questa amministrazione è quello di restituire centralità a beni spesso trascurati, come questo in Santo Spirito, trasformandoli in risorse preziose per la collettività”. “Santo Spirito living room – ha aggiunto – valorizza un pezzo di patrimonio pubblico, privilegia scopi sociali e culturali, rende i giovani protagonisti e ne esalta impegno e creatività. Il tutto con ricadute positive non solo per quel quartiere ma per l’intera comunità”.