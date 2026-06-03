Maltempo: comune Pistoia avvia procedura per chiedere il riconoscimento stato di emergenza

Il violento nubifragio che si è abbattuto sul territorio comunale nella notte tra le ore 3 e le 4 di mercoledì 3 giugno ha causato frane, smottamenti, esondazioni con enormi danni al patrimonio pubblico e privato. Il Comune di Pistoia ha immediatamente attivato il sistema comunale di protezione civile e tutte le strutture operative competenti.

Questa mattina il sindaco di Pistoia Giovanni Capecchi ha effettuato un sopralluogo nelle aree del territorio comunale maggiormente colpite dal maltempo. Alla luce dei danni riscontrati, dall’Amministrazione comunale ha deciso di avviare le procedure necessarie per richiedere il riconoscimento dello stato di emergenza.

Tra le principali criticità rilevate, il superamento del livello di guardia del torrente

Ombrone (poi rientrato), l’esondazione del torrente Brana e alcuni corsi d’acqua minori,

che hanno causato allagamenti e disagi in varie aree del territorio comunale.

In particolare, in via Modenese, nel tratto compreso tra i numeri civici 180 e 162A,

l’esondazione di una gora ha provocato l’allagamento di alcune abitazioni.

Ulteriori criticità si sono registrate nelle zone di via dei Campisanti e via Sant’Agostino, a

seguito dell’esondazione del torrente Brana, con presenza di fango sulla carreggiata,

spostamento di cassonetti e infiltrazioni d’acqua in alcune abitazioni.

Allagamenti conseguenti all’esondazione del torrente Brana si sono verificati anche nelle

zone di Badia e Canapale. Sul territorio collinare di Pistoia si sono verificate anche diverse frane tra le quali in via Pian diBartolo, in via di Pupigliana, in via delle Calde e Satarelle, in via Nuova di Campiglio, in via di Baroglio, via Calinchi e Fabbrica, via Poggiolo e Tarole, via di Pupigliana, via Prataccio di Piteccio.

Un tratto di via di Valdibrana e di via dei Ciatti è stato interessato da un cedimento della

pavimentazione stradale.

Ulteriori interventi si sono resi necessari per la rimozione di detriti e materiale legnoso

sulla carreggiata nell’area del Parco della Rimembranza a San Felice e in via del Pian

Martelli, dove l’esondazione di un corso d’acqua ha causato temporanei disagi alla

viabilità.

Nei prossimi giorni, fa sapere iul Comune di Pistoia, proseguiranno gli interventi di pulizia, rimozione dei detriti e ripristino delle aree pubbliche interessate dagli eventi meteorologici. Contestualmente sarà avviata la ricognizione dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato, necessaria per definire il quadro complessivo delle criticità e programmare gli interventi successivi. Per segnalazioni e richieste, i cittadini devono telefonare al numero 0573 22022.

Sono in corso anche gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità sulle strade provinciali della provincia di Pistoia, colpite da frane e smottamenti a causa delle intense precipitazioni della notte scorsa. Lo rende noto la Provincia di Pistoia, spiegando che sulla Sp34 Val di Forfora, nel comune di Pescia (Pistoia), prima della località Cartiere, è già operativa la ditta incaricata della gestione del fronte franoso. Sempre sulla Sp34, in corrispondenza del Pontone di Lanciole, in un tratto già chiuso al traffico, sono in programma i lavori di sgombero dei detriti dalla carreggiata.

Una volta ultimato il cantiere, la stessa ditta si sposterà sulla Sp18 Lizzanese (via Sala) per avviare le operazioni di ripristino della sede stradale. Nel frattempo, squadre sono al lavoro anche sulla Sp24 Pistoia-Riola, in località Monachino, dove si sta procedendo alla rimozione del materiale caduto. Le attività – spiega la Provincia – proseguiranno nelle prossime ore per garantire il prima possibile la transitabilità in sicurezza. Le autorità raccomandano la massima attenzione e il rispetto delle segnaletiche di cantier