Firenze: mattinata da bollino nero traffico in tilt

Incidenti sul Viadotto dell’Indiano e altre strade cittadine, stamani traffico difficile in città. Dalle 12 il ritorno alla normalità

Traffico difficile questa mattina sulle strade cittadine a causa di una serie di incidenti tra cui quello più grave sul Viadotto dell’Indiano. Il sinistro, avvenuto intorno alle 4.30, ha comportato la chiusura della direttrice verso l’aeroporto fino alle 9.20 circa. A questo si sono aggiunti altri incidenti in viale Talenti, viale Guidoni e in zona via delle Porte Nuove-via del Ponte alle Mosse. La circolazione intorno alle 11 si presentava ancora appesantita soprattutto sulle direttrici da e per Ponte alla Vittoria, in particolare dal Quartiere 4, ma anche quelle in zona Porta a Prato fino a viale Redi e viale Lavagnini e quella da Porta Romana-viale Petrarca. La Polizia Municipale è intervenuta dove sono avvenuti gli incidenti e ha presidiato con pattuglie i punti nevralgici della circolazione cittadina. La situazione ha iniziato a normalizzarsi poco prima delle 12.

“Questa mattina Firenze ha vissuto ore molto difficili – spiega la sindaca Funaro -. Il primo pensiero va alla persona che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto sul viadotto dell’Indiano. Desidero inoltre rivolgere un ringraziamento alla Polizia Municipale, alle forze dell’ordine, ai soccorritori e a tutti gli operatori che sono intervenuti e che hanno lavorato per garantire i soccorsi, effettuare i rilievi e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Il viadotto dell’Indiano è stato riaperto, ma ci sono stati rallentamenti in varie zone. Comprendiamo i fortissimi disagi che migliaia di cittadini hanno dovuto affrontare per raggiungere il lavoro, la scuola e i propri impegni. Si è trattato di una situazione eccezionale determinata da una serie di incidenti che hanno interessato contemporaneamente alcuni dei principali assi di accesso alla città. Per gli aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità cittadina invitiamo a consultare l’app IF”.

L’assessore Mobilità, Viabilità, Tramvia e Polizia Municipale Andrea Giorgio aggiunge: “È stata una mattinata molto faticosa per il traffico e la viabilità cittadina, segnata da una serie di incidenti, uno dei quali particolarmente grave ha reso necessaria la chiusura del Viadotto dell’Indiano. La Polizia Municipale ha lavorato su più fronti contemporaneamente, con il supporto della Centrale Operativa che ha monitorato la situazione in tempo reale cercando di mitigare impatti che altrimenti sarebbero stati ancora più pesanti per i cittadini”.