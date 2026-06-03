Incidente mortale sul Viadotto dell’Indiano, riaperta la direttrice verso l’aeroporto

La vittima è un pedone. Motociclista portato in ospedale in codice rosso. Prima la segnalazione della presenza di un pedone e subito dopo l’incidente mortale.

La vittima è un pedone. Motociclista portato in ospedale in codice rosso. Prima la segnalazione della presenza di un pedone e subito dopo l’incidente mortale. È avvenuto stamani intorno alle 4.30 sul Viadotto dell’Indiano il sinistro in cui ha perso la vita un uomo. Dalla prima ricostruzione della Polizia Municipale un motoveicolo in direzione aeroporto avrebbe investito il pedone all’altezza dell’autovelox. L’uomo è deceduto sul posto, il conducente del motoveicolo è stato portato in ospedale in codice rosso. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale. Il Viadotto è stato chiuso per le operazioni di soccorso e i rilievi e poi riaperto nel corso della mattina. In città si segnalano numerosi problemi a livello di traffico: gli incidenti in viale Talenti e via Gemignano complicano ulteriormente il quadro. Si segnalano code anche sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze e forti rallentamenti sull’autostrada A11, sempre verso il capoluogo toscano.