Sesto F.no: presentata nuova giunta. Sette assessori, quattro uomini e tre donne

Nuova Giunta Sesto Fiorentino, prima delibera impugnazione su aeroporto Firenze Contro recenti atti ministeriali, ‘ennesima forzatura per portare avanti opera sbagliata’

Presentata la Giunta comunale di Sesto Fiorentino (Firenze), con sette assessori, quattro uomini e tre donne, che affiancheranno il neo sindaco Damiano Sforzi. Nella prima seduta, fissata per il 4 giugno, la giunta comunale approverà gli indirizzi per aggiornare il ricorso contro la realizzazione della nuova pista dell’aeroporto di Firenze alla luce dei recenti atti ministeriali.

Sforzi avrà le deleghe a politiche giovanili, personale, Protezione civile, transizione energetica, polizia municipale. Vicesindaca è Giulia Barducci, alla quale sono state assegnate le deleghe a urbanistica, edilizia privata e convenzionata, vigilanza attività edilizia, politiche di sviluppo con il Polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino.

“Sono felice e orgoglioso di questa squadra con la quale ci metteremo subito al lavoro con il massimo impegno per la nostra città – afferma Sforzi -. La coesione e la disponibilità di tutte le forze politiche del centrosinistra, a cui esprimo tutta la mia gratitudine per il lavoro e il confronto di questi giorni, ripartiamo con il governo della città a meno di una settimana dal voto. I criteri seguiti per formare la giunta sono stati quelli della capacità e della competenza”.

“La prima delibera che approveremo – aggiunge – sarà quella per impugnare i nuovi atti riguardanti l’aeroporto di Firenze, un’ennesima forzatura per portare avanti a tutti i costi un’opera sbagliata e impattante”.