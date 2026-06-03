Maltempo, allagamenti ad Arezzo, soccorsi per auto bloccate in sottopassi

Oltre 40 richieste di soccorso in pochi minuti sono arrivate ai vigili del fuoco a causa del forte maltempo che ieri sera si è abbattuto su Arezzo.

Oltre 40 richieste di soccorso in pochi minuti sono arrivate ai vigili del fuoco a causa del forte maltempo che ieri sera si è abbattuto su Arezzo. La maggior parte delle operazioni ha riguardato lo svuotamento di garage e scantinati allagati. Effettuati anche quattro soccorsi a persone rimaste bloccate all’interno delle proprie autovetture nei sottopassi allagati di via Lebole, via Edison, via Ferraris e via Baldaccio. Per far fronte all’elevato numero di richieste pervenute alla Sala Operativa del Comando aretino, sono state impiegate anche squadre provenienti dai distaccamenti di Bibbiena e Sansepolcro, a supporto del personale della sede centrale che nella tarda serata di ieri è stato impegnato pure per un incidente stradale sull’Autostrada A1, in direzione nord, all’altezza del casello di Arezzo. Stamani invece Anas segnala la temporanea chiusura della statale 12 “Dell’Abetone e del Brennero”, in entrambe le direzioni, a Bagni di Lucca (Lucca), a causa di una frana. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.