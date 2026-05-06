Maltempo: a Firenze cade albero, danneggiate quattro auto in sosta

Vigili del fuoco impegnati a Firenze durante la notte per interventi legati al maltempo: quattro per danni da acqua e 11 per alberi e rami pericolanti. Tra questi la caduta sulla sede stradale di un grosso pino in via Giorgio Pasquali.

Vigili del fuoco impegnati a Firenze durante la notte per interventi legati al maltempo: quattro per danni da acqua e 11 per alberi e rami pericolanti. Tra questi la caduta sulla sede stradale di un grosso pino in via Giorgio Pasquali, che ha danneggiato quattro vetture parcheggiate. In via Reginaldo Giuliani i pompieri sono intervenuti per diverse ore per aspirare l’acqua da un livello interrato della scuola primaria Don Minzoni, dove per un guasto non sono partite le pompe di aspirazione automatizzate. Vigili del fuoco impegnati anche per l’incendio di un gruppo elettrogeno per l’illuminazione in un cantiere in via del Campo d’Arrigo, per il quale sono in corso le indagini, e alle 4:30, per un incidente in A1, al km 265 nord dopo galleria le Croci, tra Calenzano e Barberino di Mugello, che ha coinvolto un mezzo pesante, risolto dal personale di Autostrade per l’Italia.