Maltempo: continua l’allerta in Toscana, monitorato il Monte Faeta. Allagamenti a Massa, Prato, cumuli a Firenze



Prosegue l’allerta già emanata dalla Prosegue l’allerta già emanata dalla sala regionale della Protezione civile – gialla per buona parte della regione arancione per il monte Faeta e i territori interessati, fra Lucca e Pisa, dal largo incendio dei giorni scorsi che ha lasciato le rispettive zone esposte a un maggior rischio idrogeologico e idraulico. Il perdurare e l’estensione del rogo ha reso più fragile la tenuta dei versanti ed aumentato il rischio di dissesti conseguenti a piogge intense come quelle incorso possono impattare negativamente.

Intanto anche il resto della Toscana ha visto allagamenti e disagi per le forti piogge. A Prato in mattinata è stata temporaneamente chiusa per oltre un’ora la carreggiata, in direzione dell’innesto con la Ss 716, sulla statale 719 ‘Prato-Pistoia’, a causa dell’allagamento che ha interessato il sottopasso di Pratilia.

Strade allagate e disagi anche nel territorio di Massa Carrara. Le criticità maggiori riguardano il torrente Carrione, il cui livello è cresciuto a causa delle piogge persistenti. A Carrara nell’arco di tre ore sono caduti sul territorio più di 100 millimetri di acqua, portando la sindaca Arrighi ad invitare le persone a non muoversi di casa, se non strettamente necessario.

Disagi diffusi anche a Massa e nelle aree costiere. Problemi si sono verificati alla stazione ferroviaria di Massa, dove il sottopasso è stato invaso dall’acqua con una vera e propria cascata dalle scalinate. Scattato oggi nel mare di Livorno il divieto temporaneo di balneazione in alcuni specchi d’acqua come la Terrazza Mascagni, Accademia sud, Ardenza

sud. Il divieto è stato disposto d a tutela della salute pubblica dopo lo scarico a mare di alcuni terminali di fognature bianche e di scaricatori di piena con rilascio di acque di

scorrimento.

Trombe d’aria sono state avvistate a Sovigliana, tra Empoli e Vinci, e a Cascina nella provincia di Pisa. Forti acquazzoni anche su Firenze. In meno di un giorno è caduta quasi metà della pioggia tipica di un mese intero. In particolare nella zona sud della città, ma anche nei comuni di Sesto Fiorentino e Signa. Alla stazione Firenze Università sono caduti 45 millimetri di pioggia in sole 15 ore, mentre se ne registrano 20 all’Orto Botanico, 30 a Gavinana e 40 a Scandicci. Tombini in sofferenza in alcune strade cittadine come in via Romana.

Vigili del Fuoco intervenuti nel comune di Scandicci in Via di San Quirichino per il cedimento di un muro a pietre caduto sulla sede stradale, in Via Pisana, per la messa in sicurezza di un sottogronda per il quale è stato richiesto l’intervento della Polizia Locale per il transennamento in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sempre nel comune di Scandicci, i Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra, un’autoscala e un’autogru, per la rimozione di un cipresso che è caduto in parte sulla parte sul loggiato della Pieve di San Giuliano a Settimo.

I Vigili del fuoco hanno provveduto ad imbragare il cipresso sorretto dall autogru per limitare i danni alla chiesa, e provveduto alla messa in sicurezza delle parti rimaste danneggiate. La Pieve rimane fruibile e non ci sono persone coinvolte.

Giunte anche alcune richieste per cantine allagate e danni da allagamento nel comune di Castelfiorentino in Viale Franklin Delano Roosevelt e in Via Don Minzoni, nel comune di Firenze in Via Mannelli, sono sono state posizionate delle elettropompe, nel comune di Figline Valdarno in Via della Resistenza nei pressi della RSA.