Controradio Streaming
Mar 5 Mag 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaUsb e Cobas, a Firenze sit-in e corteo per chiedere più attenzione...
ToscanaCronaca

Usb e Cobas, a Firenze sit-in e corteo per chiedere più attenzione a scuola

By Raffaele Palumbo
libri gratis

Uno sciopero nazionale per opporsi “ai processi di trasformazione della scuola pubblica statale, alla riforma dei tecnici, ai tagli agli organici e all’inclusione, ai legami con l’industria militare”.

Firenze parteciperà e il 6 e 7 maggio sia Usb che Cobas organizzano una serie di iniziative. Domani a partire dalle 10 ci sarà un presidio sotto la Regione Toscana, in piazza Duomo, con al centro anche il “boicottaggio dei quiz Invalsi contro la scuola neoliberale”. Il 7 maggio poi è previsto un corteo, dalle ore 10, con partenza da piazza Santa Maria Novella e arrivo in piazza Vittorio Veneto “dove, al Teatro del Maggio, si riuniranno al Maggio le principali autorità dell’Unione europea”: qui ci saranno interventi di Antonio Mazzeo dell’Osservatorio contro la militarizzazione della scuola, di Leonardo Bargigli, professore di economia all’Ateneo fiorentino, di organizzazioni sindacali della scuola e di collettivi studenteschi. Sempre il 7 maggio, dalle 17, all’infopoint di piazza Stazione Firenze per la Palestina presenterà poi il dossier ‘Antisionismo e repressione’ sul Ddl Romeo: sarà presente l’avvocato Sauro Poli. “La scuola oggi non educa più alla crescita critica e alla formazione dei futuri cittadini ma addestra a delle competenze che devono essere funzionali al mercato del lavoro”, ha spiegato Dario Furnari di Usb Firenze. Alidina Marchettini di Cobas Scuola Firenze ha sottolineato che “i Cobas fin dall’inizio hanno contestato i test Invalsi”, tra le criticità ci sono anche “la riforma degli istituti tecnici” e i “tagli agli organici”.

Articolo precedente
Crollo Firenze, Spc ‘Esselunga vuol demolire e ricostruire uguale’
Articolo successivo
Vita indipendente, Monni ‘Risorse raddoppiate risorse, ma le spese vanno rendicontate’

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31635Cronaca19099Politica4288Cultura & Spettacolo3857Diritti2670Sanità2556

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI