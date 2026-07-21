Incidente in una cava di marmo, operaio con gamba schiacciata

A Colonnata. 49enne trasportato con l’elicottero in ospedale in codice giallo

Infortunio sul lavoro questa mattina in una cava di marmo a Colonnata, nel comune di Carrara (Massa Carrara), dove un 49enne è rimasto ferito riportando un trauma da schiacciamento a una gamba.

L’allarme è scattato alle 7 alla cava 173 Gioia Piastrone. Sul posto sono intervenuti il 118 con anche l’elicottero Pegaso 3, e la polizia. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in codice giallo con l’elicottero all’ospedale Apuane di Massa. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’infortunio.