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Mar 21 Lug 2026
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ToscanaAmbiente'Era una delle regioni granaio d'Italia, prezzi dell'import strozzano nostri agricoltori'
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‘Era una delle regioni granaio d’Italia, prezzi dell’import strozzano nostri agricoltori’

By Redazione

In Toscana un ettaro di terreno su cinque è rimasto incolto perché, spiega la Coldiretti, “seminarlo, nel paese simbolo di pasta e spaghetti, non conviene più” agli agricoltori colpiti dalla speculazione. “Anche in queste ore, nei nostri porti, compreso il porto di Livorno – denuncia Coldiretti, che chiede di fare controlli mirati – continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall’estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i prodotti.

Questo fiume di grano arriva da ogni parte del mondo, è coltivato spesso utilizzando trattamenti chimici vietati nella Ue, e affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione”.

“La Toscana, un tempo considerata uno dei principali granai d’Italia, continua a perdere terreno”, afferma Coldiretti, che attacca “i trafficanti di grano” e chiede di chiarire chi, nell’ambito della Commissione Unica del Grano, sta con gli agricoltori e chi con gli speculatori. Industriali, trasformatori, pastai e operatori commerciali, in nome dei fatturati, importano grano dall’estero e strozzano gli agricoltori italiani con prezzi al ribasso, per poi vendere ai cittadini pasta spacciata per italiana a 2 euro al chilo”.

“Contestualmente c’è chi, nella Commissione unica del grano, strumento per finalmente dovrebbe definire in modo trasparenza il prezzo del grano, sta giocando sporco – sottolinea la presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani -. Chiediamo controlli a tappeto nei porti, trasparenza sull’origine della materia prima, la modifica del codice doganale e l’applicazione della legge contro le pratiche sleali. Questi strumenti, insieme, possono difendere il reddito degli agricoltori e la salute dei cittadini italiani dall’inganno del falso Made in Italy”.

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