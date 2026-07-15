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Tpl, il 20 luglio sciopero dei bus a Firenze, Prato e Empoli

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By Redazione
Sciopero

Uno sciopero del personale di At è stato proclamato da Rsa Faisa Cisal per il 20 luglio prossimo: interessato il servizio urbano dei bus di Firenze, urbano e extraurbano Prato e Empoli e alcune corse extraurbane di Firenze e Pistoia.

L’astensione dal lavoro sarà di 4 ore nel capoluogo toscano, di 8 nelle altre due città, e coinvolge sia il personale viaggiante sia gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. At segnala possibili disagi: “La regolarità del servizio durante lo sciopero, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero”.
A Firenze l’astensione dal lavoro sarà dalle 19 alle 23, a Prato e Empoli dalle 14:30 alle 22:30. Tra i motivi dello sciopero si va dalla sicurezza alle carenze di organico.

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